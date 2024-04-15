Сильнейшие паводки в России: что происходит в регионах, последние новости

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

На Урале продолжают борьбу с последствиями крупнейшего за несколько лет половодья. Из берегов вышли реки Урал, Тобол, Томь. Как обстоит ситуация с паводками в разных регионах России?

Что происходит в Оренбуржье

«МК» сообщает, что уровень воды перестал расти и теперь составляет 1176 сантиметров. Река отступила на 11 сантиметров.

До этого уровень воды в Урале в Оренбурге достиг 1187 сантиметров, побив рекорд 1942 года. 82 года назад Урал поднимался до 11,85 метра. Два сантиметра превышения над предыдущим рекордом были пройдены за четыре часа. При этом абсолютный рекорд был достигнут в 1922 году и составил 12 метров.

В МЧС России в пятницу вечером сообщили, что в селе Никольское спасатели эвакуируют жителей. В населенном пункте проживает более 1400 человек, большинство людей уже покинули свои дома.

«Тех, кто не успел самостоятельно эвакуироваться, вывозят на высокопроходимой технике и доставляют в пункт временного размещения. Вода зашла в 37 домов и 166 придомовых участка», — добавили в МЧС.

В Орске продолжаются работы по откачке воды. Уже откачано более 100 000 кубометров воды. Сотрудники МЧС России используют пожарно-насосные станции и комплексы. На месте работают более 4400 специалистов и 972 единицы техники, отметили в спасательном ведомстве.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

До этого сообщалось, что в некоторых районах области уровень воды начинает снижаться. За прошедшие сутки от воды освободилось 1564 жилых дома и 1422 приусадебных участка на востоке области.

«В Орске за прошедшие сутки освободилось 1230 жилых домов и приусадебных участков. Уровень воды продолжает снижаться и составляет 680 сантиметров. Остаются подтопленными 3753 дома и приусадебных участка. Эвакуированы 2557 человек, в том числе 801 ребенок», — информируют в МЧС России.

Какая обстановка в Курганской области

В пресс-службе правительства региона сообщили, что за ночь с 14 на 15 апреля уровень воды в реках Тобол и Бараба повышался дважды.

«По данным на 02:00 он составлял 596 см, плюс 11 см за два часа. Бараба, Кетовский округ на это же время 226 см, плюс 23 см за два часа. Рост уровня воды по данным Кетовского округа в районе населенных пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная за последние два часа составляет от плюс 18 до плюс 20 см», — говорится в сообщении.

Спустя четыре часа, на шесть утра уровень воды в Тоболе вырос на 23 сантиметра, в Барабе — на 30.

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В Кургане на 15 апреля на 06:00 он составляет 619 см, плюс 23 см за четыре часа. В Барабе уровень составляет 256 см, плюс 30 см за четыре часа. По данным из Кетовского округа, поднимается уровень воды и в районе населенных пунктов Темляково, Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная. Самый интенсивный рост за два часа у н. п. Санаторная, плюс 40 см, а также по плюс 25 см у Кетово и Крюково», — добавили позднее в пресс-службе.

Что известно о ситуации в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале сообщил, что проблемы паводков добрались до региона. По его данным, подтоплены 11 домохозяйств. Он также выразил надежду, что проблемы будут в гораздо меньших масштабах, чем на уральских территориях. Руководитель субъекта Федерации заявил об эвакуации 22 человек.

«В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, среди которых шесть детей. Два человека размещены в ПВР (Гурульбинская СОШ)», — отметил глава республики.

Что происходит в Томской и Тюменской областях

Почти 140 домов в селах и садоводческих товариществах утром в понедельник остаются затопленными под Томском, эвакуировано 84 человека, сообщает глава Томского района Вячеслав Черноус в своем Telegram-канале.

«В зоне затопления остаются: Вершинино — 66 приусадебных участков, 33 жилых дома; Батурино — 11 приусадебных участков, два жилых дома; Черная Речка — 11 приусадебных участков, три жилых дома; СНТ „Ягодка“ — 30 домов; СНТ „Солнечное“ — 50 домов; СНТ „Медведка“ — пять участков; СНТ „Озеро Долгое“ в селе Яр — 20 домов», — говорится в сообщении.

14 апреля жителей двух деревень в Тюменской области — Лайкова и Бутырки Ишимского района — эвакуируют в пункты временного размещения из-за неблагоприятной паводковой ситуации, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Населенные пункты находятся в пойме реки Ишим.

«Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией. Населенные пункты находятся в пойме реки Ишим. ПВР готовы принять людей», — говорится в сообщении.

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