«Сильнейшие осадки»: Вильфанд заявил об опасной погоде на юге России Вильфанд предупредил сочинцев об опасной погоде на выходных

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Сильнейшие осадки и ветер до 29 метров в секунду ожидаются в выходные дни на юге России, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ночные температуры будут отрицательными, а днем потеплеет до плюс пяти градусов. Вильфанд отметил, что осадки на юге России продлятся до вторника, а самая опасная погода прогнозируется в Сочи.

За эти несколько дней выпадет осадков близко к месячной норме. Будут осадки в виде сильных грозовых дождей и одновременно сильный мокрый снег. В горных и предгорных районах сильный снег. В Сочи будет усиление ветра до 29 метров в секунду с 4 по 6 февраля. Очень опасная погода, выпущено штормовое предупреждение. Будет сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, есть риск обрыва проводов, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что из-за большого количества осадков существенно повысится уровень горных рек, и эти подъемы достигнут опасных отметок. В результате вода выйдет за пойму и есть вероятность подтопления жилых и хозяйственных построек.

Особенно сложная погода на выходных будет в Сочи, такая же ситуация на притоках Кубани. И будет гололедица на дорогах, в том числе на горных. Поэтому передвигаться по ним будет очень опасно, надо быть осторожными, — подытожил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о низком атмосферном давлении на выходных. В понедельник, 5 февраля, оно достигнет максимально низкого значения —723–725 миллиметров ртутного столба.