Си Цзиньпин оценил перспективы развития сотрудничества с Россией Си Цзиньпин заявил об устойчивости российско-китайских отношений к стрессам

Фото: Xinhua News Agency/Global Look Pres

Си Цзиньпин

Отношения между Китаем и Россией основываются на крепком фундаменте, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, которые приводит РИА Новости, они отличаются высокой устойчивостью к различным стрессам и рискам, а также широкой перспективой их развития.

У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам. Что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран, — заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что России почти удалось достичь поставленной цели по увеличению объема двусторонней торговли до $200 млрд. По его словам, в настоящий момент данный показатель составляет $218,28 млрд, при этом Россия двигается с опережением. В свою очередь Мишустин подчеркнул, что торговые отношения активно развиваются вопреки непростой ситуации в экономике, сложившейся в 2023 году. Москва и Пекин достигли хороших результатов в инвестиционной сфере, а также во взаимном товарообороте.

Как сообщалось ранее, Россия и Китай активно обсуждают ряд вопросов, связанных с проектом газопровода «Сила Сибири — 2». По словам посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя, специалисты согласовывают технические и экономические вопросы.