Россия огромная страна, в которой можно, наверное, встретить всё, что угодно, и не то чтобы сильно этому удивиться. До сегодняшнего утра на федеральной трассе М53 «Байкал» можно было даже повстречать группу людей, во главе которой из Якутии в Москву шёл шаман Александр Габышев, чтобы «изгнать Путина». С одной стороны — ну, чистая пелевинщина. С другой — не сказать, чтобы что-то из ряда вон: интересно, экзотично, но не более того. Но путешествие прервалось: 19 сентября Габышева задержали сотрудники правоохранительных органов и скоро доставят в Якутск.

Мы все в курсе, что страна у нас многоконфессиональная, и кого в ней только нет, даже сторонники Церкви Летающего Макаронного монстра некоторое время назад были на слуху, особенно в соцсетях. Так что в целом нет ничего странного, что наличествует в России и довольно большое число разных шаманов. Они не все любят друг друга, часто спорят о том, кто из них более настоящий, обладают даже некоторой иерархией. Например, в феврале в Иркутской области Артур Цыбиков, называющий себя заместителем верховного шамана России, устроил экзотический обряд «Жэн тэнгэри яба», в ходе которого при участии 500 человек сжёг пять верблюдов на костре, чтобы «обеспечить укрепление России и её народов».

Хотя верблюды, слава богу, были сожжены не заживо, верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол был произошедшим возмущён и даже заверил, что его заместителю «будет плохо».

Если бы мне об этом говорили, я бы запретил: у нас такого не было, и в древности никогда не было, — сказал он тогда, отметив, что шаманская традиция запрещает принесение в жертву экзотичных животных.

То есть, понимаете, насколько всё интересно? Мало того, что есть Верховный шаман, есть ещё и замверхшамана, который занимается самоуправством и проводит странные обряды во благо России.

Эта история закончилась тем, что Россельхознадзор оштрафовал Цыбикова на три тысячи, и то лишь потому, что тот при ввозе верблюдов в Иркутскую область не уведомил ветеринарную службу и проигнорировал требование месячного карантина.

Но не только сожжением млекопитающих славна русская мистическая жизнь. Когда зима миновала и пришло жаркое лето, к высшим силам пришлось взывать за помощью в борьбе с лесными пожарами. 4 августа шаманы из ЯНАО, Югры, Тувы, Красноярска, Якутии, Бурятии и Алтайского края собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд призвания дождя и потушить леса. Что характерно, в этот раз внутренних разногласий у них не возникло, все были едины в желании помочь властям забороть стихию. И в этом конкретном случае никого не пришлось сжигать или приносить в жертву: пели, били в бубны, танцевали. В общем, получился такой очень локальный Вудсток для коренных народов. Честно говоря, я бы, будь возможность, это мероприятие даже посетил из любопытства. И, хотя я не слышал о каких-то внезапных ливнях в Сибири, с пожарами-то справились, не так ли?

И даже крупный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский не постеснялся обратиться к ненецким шаманам в парке «Зарядье» и попросил «снять с него всю порчу и недельный стресс».

Возвращаясь же к фигуре Александра Габышева, мне искренне жаль, что он был задержан. Из этого могла получиться очень красивая история, такой наш Форест Гамп. Шёл он в сторону Москвы и шёл бы себе, обрастая новыми попутчиками. А в идеале на Красной площади его должен был встретить лично Владимир Путин и проводить в свой кабинет, где они за крепким чаем с сибирскими травами обсудили бы будущее России. Но, увы, всё пошло по другому сценарию, в Бурятии в отношении него оказалось заведено какое-то загадочное дело, подробностей которого пресс-служба регионального МВД не раскрывает, потому повезут нашего Фореста Гампа самолётом из Улан-Удэ в Якутск «для проведения следственных действий».

Но ничего, подождём ещё немного. Страна-то у нас огромная, встретим на её бескрайних просторах ещё какую-нибудь красочную экзотику.