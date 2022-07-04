Швыдкой назвал способ спасения кинозалов в России Швыдкой назвал параллельный кинопрокат способом сохранения киносетей в России

Фото: pixabay.com

pixabay.com

В качестве вариантов для сохранения российских киносетей можно рассмотреть параллельный прокат или принудительное лицензирование. Такое мнение высказал в интервью «Комсомольской правде» спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он также подсчитал, сколько фильмов необходимо снимать в стране для поддержания работы кинозалов.

Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, <...> нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании. Это как угодно можно называть, но это один из вариантов, — сказал Швыдкой.

Он отметил, что для сохранения кинозалов необходимо снимать ежегодно не менее 200–250 отечественных фильмов. В России же, по подсчётам Швыдкого, производится менее сотни кинокартин. При этом спецпредставитель президента подчеркнул, что рост доли российского кино за последний год был неплохим.

Российское кино занимало четвертую часть по сборам и по репертуару от общего репертуара кинотеатрального, — уточнил он.

Ранее стало известно, что в российских регионах кинотеатры сокращают часы работы либо открываются только в выходные дни. При этом часть прокатных заведений уже объявила о закрытии из-за резкого падения оборота. По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие 2022 года упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин на территории России в связи с началом спецоперации на Украине. На днях компания Universal Pictures сообщила, что закроет российский офис, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» в Telegram-канале. В письме, которое компания ранее отправила ряду кинотеатров, отмечается, что она свернет операции в России в течение нескольких месяцев.