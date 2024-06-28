«Шутки кончились»: политолог озвучил неприятную Западу правду о БРИКС Политолог Козюлин заявил, что авторитет БРИКС к сожалению Запада растет

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Авторитет и влияние БРИКС растет, как бы Западу этого не хотелось, отметил в беседе с NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, изначально заокеанские политики иронизировали над объединением, однако теперь «шутки кончились».

БРИКС вменялись различные недостатки: нет своего устава, нет управляющего органа, нет вкладов, сборов, средств, чтобы поддерживать эту деятельность. Было над чем поиронизировать, и Запад этим активно занимался. Но в последнее время шутки кончились. Можно заметить, что в БРИКС начинают проситься страны с большими финансами, которые проводят независимую политику. Появился большой магнит, который перетягивает государства к себе, — пояснил собеседник.

Козюлин также предположил, что Запад под руководством США попытается помешать расширению БРИКС. Он допустил, что Вашингтон постарается противодействовать «ненавязчиво», вести «подковерную борьбу», публично говорить о каких-то недостатках объединения. Политолог объяснил, что такими методами Запад попробует повлиять на страны, которые задумались о присоединении к БРИКС.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о плюсе стран БРИКС. По мнению политика, он заключается в том, что участники объединения в состоянии взаимодействовать друг с другом и не навязывать видение происходящего. Он подчеркнул, что эта модель оказалась крайне привлекательной для современного мира в отличие от западной.