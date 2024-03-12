Шукшина раскрыла, как можно воссоздать систему образования СССР Шукшина: восстанавливать систему образования в России придется с нуля

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Мария Шукшина

Актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале допустила, что для восстановления российской системы образования придется удалить из нее «функционеров и торгашей». Но даже в этом случае, отметила она, систему обучения потребуется возрождать с нуля.

Когда система образования (хотя бы общего) перестанет быть финансово интересной для функционеров от образования, и ее возглавят не торгаши и менеджеры, а учителя, то она снова сможет стать той лучшей системой в мире, какой она была в СССР. Единственное, я думаю, что воссоздавать такую систему образования придется с нуля, — говорится в публикации Шукшиной.

Ее реакция была вызвана обращением подписчицы Виктории Шиховой, которая пожаловалась на «бесшовный переход» от детского сада к школе. По ее словам, детей собираются обучать онлайн и очно на английском языке за 60 тысяч рублей в месяц. Шихова подчеркнула, что российские педагоги талантливы, успевают работать и быть мамами. По ее мнению, нужно оставить их в покое, дать спокойно вздохнуть без инициатив «светил науки».

Ранее политический обозреватель Андрей Перла заявил, что в основе идеи ЕГЭ для российских школьников и абитуриентов лежат две абсолютно западные концепции, которые вредны для страны. По его оценке, это делает неизбежным отход от обязательной сдачи единого госэкзамена.