Штурмы, бегство ВСУ, сдача Волчанска: бои в Харьковской области 20 мая

Фото: МО РФ

Российские военные продолжают наступление в Харьковской области. Где идут бои близ Волчанска 20 мая, где ВС РФ достигли успеха, откуда бегут ВСУ, что сказала Виктория Нуланд?

Что происходит в Харьковской области 20 мая

«Харьковский фронт. Продолжаются ожесточённые бои за Волчанск. Украинские войска не собираются оставлять город просто так и, скорее всего, постараются держать оборону до прибытия резервов. Также продолжаются бои в районе Липцов», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

«На Слобожанском направлении российские войска продолжали наступление на севере Харьковской области. Штурмовики установили контроль над северной и восточной окраинами Волчанска, заняв территорию лицея № 1 и детского сада», — пишет «Рыбарь».

Канал «Два майора» сообщает, что противник пытается контратаковать, однако российские войска расширяют и углубляют плацдарм на направлении.

«На Харьковском направлении противник подтянул серьезные резервы, держит оборону в районе н. п. Липцы и в Волчанске, предпринимает контратакующие действия. У Липцов наши войска продвинулись на глубину от 200 до 400 метров, на Волчанском направлении — от 150 до 600 метров. На днях занята Бугроватка, ВС России атакуют в направлении н. п. Прилипка», — отмечается в публикации.

Российские войска успешно форсировали реку Волчью и вошли в южную часть Волчанска, сообщает канал «Милитарист». В связи с этим ВСУ полностью выведены с плацдарма к югу от реки Волчьей.

Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник сообщает, что «[главком ВСУ Александр] Сырский пообещал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому удержать Волчанск до саммита в Швейцарии, сейчас в Харьков перебрасывают артиллерию и тяжелую технику из Киевской области».

Планируется ли сдать город после саммита, канал не уточнил.

Фото: МО РФ

Преступное командование ВСУ

Украинский депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая назвала командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля преступником из-за проблем Украины на Харьковском направлении.

«Новый руководитель фронта генерал Содоль — преступник. [Главнокомандующий ВСУ] Сырский позволил ему поставить „своих“: [бывшего командующего оперативно-тактической группировкой войск „Харьков“ Юрия] Галушкина, [Андрея] Соколова, [Юрия] Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля», — написала в соцсетях Безуглая.

По ее мнению, «Галушкин завалил оборону Харьковщины», а «Луценко пропустил прорыв Очеретино на Покровск и не наказан».

«Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они „всплывают“ снова и снова. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса. Он не может выйти за рамки. Я вижу попытки, но. Но! Прошу и призываю сейчас бригады держаться», — добавила нардеп.

Харьков — русский город

Накануне экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков русским городом. В интервью телеканалу ABC News она заявила, что Россия «явно обострила» конфликт и атакует «второй крупнейший российский город Харьков, который не находится на линии фронта».

«Поэтому я думаю, что настало время предоставить украинцам больше помощи для нанесения ударов по территориям внутри России», — сказала бывший дипломат.

Она также заявила, что НАТО должно готовить украинских солдат за пределами Украины, поскольку тренировочные центры с инструкторами станут целями для российской армии в случае появления на территории страны.

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