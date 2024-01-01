МЧС впервые установило требования для систем, исключающих пожары в музеях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство чрезвычайных ситуаций России впервые разработало требования для систем, предотвращающих возникновение пожаров в музеях и архивах, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Свод правил вступил в силу 1 января. Системы поддерживают в помещении сниженную концентрацию кислорода. В таких условиях возгорание исключается даже при наличии источника зажигания.

Свод правил «Системы предотвращения пожара. Системы с использованием пригодной для дыхания гипоксической атмосферы. Нормы и правила проектирования» утвержден приказом МЧС России и начнет действовать с 1 января 2024 года, — уточнили в МЧС.

Если новое устройство установлено в помещении, то обычная автоматическая система пожаротушения не требуется. Их применение допускается на объектах со специализированным персоналом и с использованием средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил учредить специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета. По словам одного из источников, летная эскадрилья для пожаротушения будет создана совместно с госкорпорацией «Ростех».