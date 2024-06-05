Штурм Угледара от ВС РФ, удары ВСУ по Москве. О чем пишут военкоры 5 июня

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах сегодня обсуждают последние события и новости СВО. О чем они писали 5 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о будущем штурме Угледара

«В некоторых случаях небольшие села открывают дорогу для наступления на более важные направления. Парасковиевка не исключение. О чем речь? Официально Парасковиевка в 9 км к югу от Марьинки еще не взята, но российские войска постепенно завершают зачистку западных районов и начинают продвигаться дальше. Следующей точкой, где, вероятно, развернутся бои, станет соседнее село Константиновка. С тактической точки зрения штурмовать его неудобно: за Константиновкой находится каскад из нескольких сел поменьше — и продвигаться там российским войскам будет сложно. Однако не исключено, что будет реализован другой вариант», — пишет «Военная хроника».

Авторы канала отметили, что через Константиновку в данный момент проходит единственный путь снабжения Угледара.

«Пробиться к Угледару в начале СВО напрямую не вышло, и, судя по всему, был разработан альтернативный план, главный замысел которого — отсечение логистики ВСУ с параллельным увеличением давления. Константиновка и 12-километровый участок трассы T-05-24 критически важны для ВСУ в контексте обороны Угледара. Потеря хотя бы части позиций в этом районе станет ощутимым ударом для ВСУ, нарушит связанность рубежей обороны и вынудит ВСУ реагировать, что в условиях переброски сил с фронта на фронт может оказаться непросто», — сообщил источник.

Таким образом, считает «Военная хроника», если центральный канал снабжения Угледара будет нарушен — а все идет именно к этому, — то путей для снабжения у ВСУ останется всего три.

«Все они проходят через соседнее с Угледаром село Богоявленка и почти наверняка (как в случае с Авдеевкой или Артемовском) будут взяты под огневой контроль перед началом финальной фазы штурма Угледара. Окно возможностей для снабжения города будет действовать еще три месяца, после чего начнутся дожди — и украинская армия, которая уже использует в этом районе „москитную логистику“ для подвоза боеприпасов и ротации, окажется в той же ситуации, что и гарнизон ВСУ в Авдеевке в последние дни перед сдачей города», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Что известно о желании ВСУ атаковать Москву

«Что могут дальнобойного дать украинцам США, помимо уже имеющихся у ВСУ ATACMS? Если смотреть по вероятности, то практически гарантированно Киев получит ракеты типа JASSM — американский функциональный аналог уже знакомых нам Storm Shadow/Scalp. Малозаметная низколетящая крылатая ракета дальностью около 370 км, которую можно пускать с F-16», — пишет «Старше Эдды».

Автор канала также считает, что Украина может получить ракеты JASSM-ER с дальностью около 1000 километров, с помощью которых, очевидно, захочет атаковать Москву, но США вряд ли будут рисковать и усугублять конфликт, поэтому такие поставки маловероятны.

«Приходящий же первым на ум при словах „американское дальнобойное оружие“ „Томагавк“ практически исключен: развертывание наземных пусковых установок комплекса LMSL, способного пускать „Томагавки“, только что началось после смерти договора о РСМД, американцам они остро нужны самим, и делиться этим оружием с ВСУ никто не будет. Не говоря уж о том, что появление на Украине наземных пусковых установок с крылатыми ракетами большой дальности также практически гарантированно становится триггером прямого столкновения России и НАТО, чего в Вашингтоне по-прежнему стараются избежать. Но скидывать со счетов наличие среди западных политиков агрессивных идиотов, готовых дать украинцу все, что тот попросит, не стоит. Реагировать на возможные обстрелы нашей территории натовским оружием лучше не дожидаясь, пока на Западе придут к мысли о том, что можно попробовать передать и что-то более дальнобойное», — добавил «Старше Эдды».

Почему ВС РФ прекратили активное наступление в зоне СВО

«У меня создается впечатление затягивания конфликта со стороны Запада. Планируемое затягивание. Украина получает тогда столько западной помощи, чтобы она не рухнула и не спровоцировала Россию на „нестратегические“ убойные методы. И мы не идем вперед. Уже лето, а наше предполагаемое контрнаступление не началось. Бережем передовые части, бережем резервы. Хотя движение вперед все-таки дает санитарную и безвозвратную убыль людей. Нас провоцируют — мы не ведемся. Пока находимся в боевой паузе. Армия крепчает, экономика не только не рухнула, но и растет помаленьку. Ждать ли от нас летних активных действий? Конечно, ждать. Я ни один участок фронта не вижу бесперспективным», — написал военкор Александр Сладков.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Как Украина «убивает» западную артиллерию

«ВСУ сталкиваются не только с дефицитом артиллерийских боеприпасов, но и с изношенностью самих орудий, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванного украинского артиллериста. Военный призвал страны Запада нарастить объемы военной помощи Киеву, поскольку Россия сохраняет огневое превосходство. С этой проблемой ВСУ столкнулись еще в 2022-м, когда „внезапно“ выяснилось, что немецкие самоходные гаубицы PZH 2000 способны отстреливать не больше 100 снарядов в сутки. В противном случае их стволы очень быстро изнашивались. Эта техника попросту не предназначена для боевых действий столь высокой интенсивности. И вряд ли с 2022-го ситуация улучшилась», — пишет военкор Александр Коц.

Фото: Spc. Nathanael Mercado/Public domain/Wikimedia Commons Гаубица PZH 2000

Что интересного происходит в Харьковской области

«После озвученного разрешения рядом западных стран наносить удары по российской территории иностранным вооружением сообщают, что украинский Генштаб перебросил в Харьковскую область 12 пусковых установок РСЗО M270, способных вести огонь как управляемыми ракетами GMLRS, так и оперативно-тактическими ATACMS. Эта информация, появившаяся в ряде источников, вполне может соответствовать действительности, так как противник продолжает перебрасывать к линии боевого соприкосновения все свои боеспособные резервы и военную технику. Это и „элита“ ГУР МО Украины, и подразделения ССО, и боевые соединения, состоящие из отпетых отморозков по типу „Кракена“ и других террористических группировок. Сюда же добавляются и подразделения, работающие с беспилотной авиацией», — пишет военкор Евгений Поддубный.

Он отметил, что сейчас концентрация сил ВСУ на Харьковском направлении действительно большая.

«Киевский режим перед „саммитом мира“ в Швейцарии хочет показать западным кураторам хоть какой-то „переможный“ результат. На сегодня интенсивность боев на Харьковском направлении не снижается. Очевидно, что противник будет наращивать число контратак. В задачи российских войск сейчас входит закрепление на занятых рубежах и подготовка к отражению контрудара со стороны ВСУ», — добавил Поддубный.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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