Штурм Часова Яра и Красногоровки 9 апреля: как продвигаются ВС России

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские военкоры сообщают, что российские военные успешно продвигаются в направлении Часова Яра (ДНР) и Красногоровки, закрепляются в черте города и продолжают наступление. Что известно о штурме городов, как оценивают ситуацию Telegram-каналы?

Что известно о штурме Часова Яра 9 апреля

По данным Telegram-канала «Два майора» со ссылкой на украинские источники, российские войска продвигаются в городе.

«Направление на Часов Яр, оценки ситуации противником: юго-восточнее Часова Яра российские войска мотострелковым подразделением при поддержке бронетехники продвинулись в западном направлении на участке шириной до 1,03 км на глубину до 1,33 км», — говорится в публикации.

Telegram-канал alex Parker Returns отмечает, что ВС РФ заходят в город с флангов.

«Часов Яр начинают стремительно обходить с флангов. Создается классический огневой мешок. Город будет освобождаться по такому же сценарию, как ранее Артемовск и Авдеевка. Теперь главное, чтобы [главком ВСУ Александр Сырский] не подвел и начал загонять в очередной полукотел свежие бригады на утилизацию под ударами чугуния ради очередных бесполезных попыток удержать населенный пункт. Быть добру!» — пишут авторы канала.

Фото: МО РФ

«Военный обозреватель» сообщает о массированных ударах российской авиации по объектам украинских формирований в городе Часов Яр.

«Штурмовая авиация работает неуправляемыми авиационными ракетами, Су-34 наносят удары планирующими авиабомбами. По информации с мест, сегодняшние удары одни из самых мощных за последнее время», — говорится в сообщении.

Канал «Милитарист» со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке отмечает, что ВС РФ наступают на город тактикой двойного удара. Отмечается, что тактику двойного удара (double push) Россия применяла и ранее при взятии украинских городов и сёл. Она заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе.

«В битве за Часов Яр российские войска пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т. д.) тактику „двойного удара“: клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока», — приводит канал слова Рёпке.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о штурме Красногоровки 9 апреля

«Начался штурм Красногоровки. Часть города уже перешла под наш контроль. Город не самый маленький, до войны там проживало 15 тысяч человек. [Противника] уже на весь фронт не хватает, и из каждого города уже фортеции (крепости. — NEWS.ru) они делать не могут. Быть добру!» — пишет Alex Parker.

«Милитарист» со ссылкой на Рёпке подтверждает, что российские войска вошли в Красногоровку. Красногоровка находится в 20 км к западу от Донецка близ села Старомихайловка. До начала боевых действий в городе жили около 15 тысяч человек. Судя по кадрам с места событий, российские войска вошли туда на бронетехнике с юго-востока из-под Марьинки, перейдя ж/д линию.

«Пока не появятся доказательства обратного, приходится предполагать, что Россия успешно высадила десятки солдат на юге Красногоровки и теперь занимает несколько жилых районов южнее и севернее ж/д путей», — пишет Рёпке.

«На Южно-Донецком направлении наши войска теснят противника в Новомихайловке, на окраине Красногоровки подразделения ВС России стараются восстановить инициативу», — пишет «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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