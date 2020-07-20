Табачок врозь: штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним могут вырасти

https://static.news.ru/photo/bec79a02-c9db-11ea-bdb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Штрафы за продажу несовершеннолетним сигарет, насвая и снюса могут повысить в несколько раз. С максимальных 70 тысяч они могут увеличиться до 300 тысяч рублей.

Поправки внесены в Государственную думу ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП). Предполагается изменить параметры статьи 14.53 «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями», передаёт «Интерфакс».

За продажу табачной продукции несовершеннолетним максимальный штраф предложено увеличить для граждан с 5 тысяч рублей до 40 тысяч, для должностных лиц — с 50 тысяч до 70, а для юридических лиц — со 150 до 300 тысяч рублей.

Штрафы за продажу насвая и снюса для граждан могут повыситься с 2–4 тысяч рублей до 20 тысяч, для должностных лиц — с 7–12 тысяч до 30–150 тысяч, для юридических лиц — с 40–60 тысяч до 100–150 тысяч рублей.

Все предложенные поправки рекомендованы к принятию во втором чтении комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Рассмотрение законопроекта намечено на 21 июля.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Госдуме предложили разместить пугающие картинки на системах нагревания табака.