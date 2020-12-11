Штраф за проезд без оплаты по платным дорогам планируют снизить

https://static.news.ru/photo/2f244846-3c18-11eb-bb24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штраф за безоплатный проезд по платным трассам составит не 2500 рублей, а 1500, следует из поправок к КоАП, которые Госдума будет принимать на следующей неделе.

Также планируется ограничить число штрафов — не более одного на одну легковую машину в сутки. Операторы дорог предполагают, что в таком случае некоторым автовладельцам рациональнее будет платить штрафы, а не оплачивать проезд, пишет «Коммерсант».

Речь идёт о платных дорогах с системой free-flow, на которых оплата за проезд автоматически списывается с личного счёта на ходу. Пока такая система применяется только на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

Система пока экспериментальная, водители должны к ней привыкнуть, решено не устанавливать слишком высокие штрафы. Это не должно быть слишком обременительно для автовладельцев, — объяснил автор поправок Зариф Байгускаров.

По словам Байгускарова, законопроект согласован с «Автодором» и Минтрансом. Для владельцев грузовиков и автобусов штраф составит, согласно законопроекту, пять тысяч рублей.

С 1 ноября в России вступили в силу зимние тарифы на проезд по платным трассам, говорится в сообщении пресс-службы оператора платных дорог «Автодор». Компания заявила, что с воскресенья, 1 ноября, корректирует зимние тарифы с учётом инфляции по отношению к сезону 2019/2020. Изменения коснулись и скидок для владельцев транспондеров, писал NEWS.ru.