Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости на основании данных камер фиксации.
Как пояснили авторы документа, депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, штрафование на основании расчёта средней скорости между двумя автоматическими комплексами некорректно, так как понятие «средняя скорость» отсутствует в существующих ПДД,
Мы убеждены, что привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчётов недопустимо, — резюмировал Нилов.
Как сообщает NEWS.ru ранее, министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал, по какому принципу работают приборы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Министерство не имеет к этой технике никакого отношения. ГИБДД и МВД вопреки сложившимся стереотипам не контролируют работу комплексов, а отвечают только за безопасность дорожного движения.
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