https://static.news.ru/photo/e3178a12-1c65-11ea-82bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости на основании данных камер фиксации.

Как пояснили авторы документа, депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, штрафование на основании расчёта средней скорости между двумя автоматическими комплексами некорректно, так как понятие «средняя скорость» отсутствует в существующих ПДД, пишет «Парламентская газета».

Мы убеждены, что привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчётов недопустимо, — резюмировал Нилов.

Как сообщает NEWS.ru ранее, министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал, по какому принципу работают приборы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Министерство не имеет к этой технике никакого отношения. ГИБДД и МВД вопреки сложившимся стереотипам не контролируют работу комплексов, а отвечают только за безопасность дорожного движения.