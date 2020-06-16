Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за жары

https://static.news.ru/photo/51500384-afd1-11ea-a248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве поднимется до 30-31 градуса выше нуля во второй половине 16 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Объявлено штормовое предупреждение.

По согласованию с МЧС, выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он уточнил, что наиболее жарким окажется время между 16:00 и 17:00.

По словам синоптика, предупреждения станут частными на этой неделе. Гидрометцентр спрогнозировал серию аномальной жарких дней в центральных регионах России.

Как писал NEWS.ru, ещё утром 16 июля московские синоптики не ждали подъёма температуры выше 28 градусов, но уже тогда ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погода окажется намного теплее климатической нормы.