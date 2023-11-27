«Шторм века» движется на север: какие регионы могут повторить судьбу Крыма Вильфанд: обрушившийся на Крым «шторм века» движется на север

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Мощнейший шторм обрушился на черноморское побережье России 26 ноября и продолжает бушевать. Сейчас стихия, которую уже прозвали «штормом века», расходится в Ростовской области и собирается идти на север. Каким регионам России угрожает опасность?

Где ожидать «шторм века»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что под ударом стихии в ближайшее время могут оказаться сразу три области.

«Ситуация такая: траектория движения на север, неблагоприятные условия погоды ожидаются в Северо-Западном федеральном округе: Архангельской, Ленинградской, Псковской областях. Ожидается сильный ветер, метель. В Архангельске температура ниже нормы на 7–8 градусов», — предупредил синоптик.

Осадки также ожидаются в Центральном федеральном округе, отмечает Вильфанд. По его словам, мокрый снег и гололед накроют Тульскую область, а 29 ноября непогода может наступить в Орловской, Тамбовской и Брянской областях.

«В этих регионах ожидаются сильные осадки, метель и ветер до 15 метров в секунду», — добавил Вильфанд.

Последствия удара стихии по Крыму и Кубани

Как сообщал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале, около 400 тыс. жителей полуострова оставались без света из-за шторма к утру 27 ноября. По его словам, самые пострадавшие районы — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский.

Три человека погибли за сутки в результате «шторма века» в России, пострадали около 20, сообщает источник SHOT. Как уточняет Telegram-канал, в Крыму утонул 50-летний мужчина, который перед уходом сказал родственникам, что дойдет до пляжа в районе рынка «Русич» в селе Морском посмотреть волны.

«В Керченском проливе от сильной травмы таза, полученной в результате шторма, погиб член экипажа судна Kavkaz 1. В Сочи тело 40-летнего мужчины обнаружили на Приморской улице. Его вынесло из моря на набережную полностью обнаженным в районе гостиницы „Жемчужина“ рядом с Зимним театром», — пишет ресурс.

В некоторых регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за шторма, сообщал в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», — отмечается в сообщении.

По данным SHOT, всего в Крыму подтоплено 195 жилых домов, два многоквартирных дома и 193 частных домовладения.

В Краснодарском крае стихия особенно чувствуется на первых линиях у моря, рассказали NEWS.ru местные жители.

«Самое страшное было ночью, сейчас в Сочи непогода ощущается больше всего на первых линиях у моря. Там разгромлены и затоплены все здания, кафе. Ветер сильный все еще, льют дожди», — сообщил житель Сочи Анатолий.

Что происходит в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что около 100 тыс. жителей региона остались без электроэнергии из-за аварий на электросетях в результате воздействия шторма. По его словам, восстановительные работы проводят 113 бригад.

По данным МЧС, наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Азове, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. Для эвакуации населения спасатели подготовили 116 пунктов временного размещения.

За помощью также обратились жители хуторов Береговой, Дугино, Задонье, Морской Чулек. В результате были эвакуированы около 20 человек.

Голубев добавил, что в ряде муниципалитетов борются с последствиями нагонных явлений. В частности, из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск — Азов.

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС Шторм в Новороссийске Фото: Юрий Березнюк/ТАСС Шторм в Новороссийске Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/gorlov_evgeniy Последствия шторма в Севастополе Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/razvozhaev Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: t.me/sevastopolofficial Последствия шторма в Севастополе Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Шторм в Сочи

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