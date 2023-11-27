Мощнейший шторм обрушился на черноморское побережье России 26 ноября и продолжает бушевать. Сейчас стихия, которую уже прозвали «штормом века», расходится в Ростовской области и собирается идти на север. Каким регионам России угрожает опасность?
Где ожидать «шторм века»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что под ударом стихии в ближайшее время могут оказаться сразу три области.
«Ситуация такая: траектория движения на север, неблагоприятные условия погоды ожидаются в Северо-Западном федеральном округе: Архангельской, Ленинградской, Псковской областях. Ожидается сильный ветер, метель. В Архангельске температура ниже нормы на 7–8 градусов», — предупредил синоптик.
Осадки также ожидаются в Центральном федеральном округе, отмечает Вильфанд. По его словам, мокрый снег и гололед накроют Тульскую область, а 29 ноября непогода может наступить в Орловской, Тамбовской и Брянской областях.
«В этих регионах ожидаются сильные осадки, метель и ветер до 15 метров в секунду», — добавил Вильфанд.
Последствия удара стихии по Крыму и Кубани
Как сообщал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале, около 400 тыс. жителей полуострова оставались без света из-за шторма к утру 27 ноября. По его словам, самые пострадавшие районы — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский.
Три человека погибли за сутки в результате «шторма века» в России, пострадали около 20, сообщает источник SHOT. Как уточняет Telegram-канал, в Крыму утонул 50-летний мужчина, который перед уходом сказал родственникам, что дойдет до пляжа в районе рынка «Русич» в селе Морском посмотреть волны.
«В Керченском проливе от сильной травмы таза, полученной в результате шторма, погиб член экипажа судна Kavkaz 1. В Сочи тело 40-летнего мужчины обнаружили на Приморской улице. Его вынесло из моря на набережную полностью обнаженным в районе гостиницы „Жемчужина“ рядом с Зимним театром», — пишет ресурс.
В некоторых регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за шторма, сообщал в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.
«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», — отмечается в сообщении.
По данным SHOT, всего в Крыму подтоплено 195 жилых домов, два многоквартирных дома и 193 частных домовладения.
В Краснодарском крае стихия особенно чувствуется на первых линиях у моря, рассказали NEWS.ru местные жители.
«Самое страшное было ночью, сейчас в Сочи непогода ощущается больше всего на первых линиях у моря. Там разгромлены и затоплены все здания, кафе. Ветер сильный все еще, льют дожди», — сообщил житель Сочи Анатолий.
Что происходит в Ростовской области
Губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что около 100 тыс. жителей региона остались без электроэнергии из-за аварий на электросетях в результате воздействия шторма. По его словам, восстановительные работы проводят 113 бригад.
По данным МЧС, наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Азове, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. Для эвакуации населения спасатели подготовили 116 пунктов временного размещения.
За помощью также обратились жители хуторов Береговой, Дугино, Задонье, Морской Чулек. В результате были эвакуированы около 20 человек.
Голубев добавил, что в ряде муниципалитетов борются с последствиями нагонных явлений. В частности, из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск — Азов.
Фото: Юрий Березнюк/ТАСС
Шторм в Новороссийске
Фото: Юрий Березнюк/ТАСС
Шторм в Новороссийске
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма