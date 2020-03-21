https://static.news.ru/photo/2079e108-6c42-11ea-86a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Yehua/Global Look Press

Два человека, госпитализированные на этой неделе в Ханты-Мансийском автономном округе с подтверждённым COVID-19, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

На утро 22 марта состояние заразившихся удовлетворительное. Их жизни ничего не угрожает, — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова опубликовала в Instagram призыв к тем, кто летел 16 марта из Москвы в Сургут с одним из инфицированных, позвонить на горячую линию югорского департамента здравоохранения.

Первый случай заражения COVID-19 зарегистрировали в Югре 19 марта. Заболевшим оказался житель Сургута, прилетевший из Европы.

С 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового китайского коронавируса пандемией. Сейчас по всему миру уже 310 882 заражённых COVID-19, жертвами заболевания стали 13 173 человека, а 95 129 пациентам удалось излечиться. В России к воскресенью диагноз подтверждён у 367 человек, при этом 18 уже выписаны из больниц абсолютно здоровыми.

Как писал NEWS.ru, ранее словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности.