Шпионы в Ростове, пятеро раненых в Донецке: как ВСУ атакуют РФ 26 января

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Женщина погибла в результате атаки дрона на хутор в Белгородской области. В Ростове-на-Дону задержали россиян, работавших на украинские спецслужбы. Пять человек пострадали при налете дрона на Донецк. В СВР предупредили о подготовке украинских ДРГ к провокациям на российских АЭС. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Поселок в Курской области остался без света и тепла после обстрела

Накануне вечером украинские войска обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Повреждения получили два многоквартирных дома, населенный пункт частично остался без энергоснабжения, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть посёлка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно», — написал он в своем Telegram-канале.

Шпионивших в пользу ВСУ россиян задержали в Ростове-на-Дону

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону двух россиян по подозрению в госизмене, сообщили в Центре общественных связей ведомства. По версии правоохранителей, они работали на украинские спецслужбы, передавали им данные об участвующих в СВО подразделениях ВС РФ.

«Путем визуального наблюдения собрали и передали <...> данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. За передачу указанных сведений получили денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что в рамках расследования ростовский суд уже отправил задержанных под стражу.

Пять человек пострадали при атаке дрона на Донецк

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 28 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 25).

На Горловском направлении украинские войска совершили 15 обстрелов, на Донецком — 11, а на Ясиноватском — два. По региону выпущено 75 боеприпасов. Повреждения получили один многоквартирный и два частных жилых дома в Горловке.

Кировский район Донецка был атакован беспилотником. Как уточнил глава администрации города Алексей Кулемзин, в результате сброса взрывного устройства пострадали пять человек — три женщины и двое мужчин.

«В Кировском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранены женщины 1960, 1968, 1972 г. р., а также мужчины 1964 и 1993 г. р.», — сообщил градоначальник.

Женщина погибла при налете БПЛА на хутор в Белгородской области

25 января украинские войска атаковали с помощью беспилотника хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате сброса взрывного устройства погибла мирная жительница.

«Трагедия в Борисовском районе. <...> Это произошло не во время обстрела, а было сделано целенаправленно оператором БПЛА, просто чтобы убить женщину. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на окраину села Дроновка. А село Журавлевка и пограничный пункт пропуска «Нехотеевка» были атакованы дронами-камикадзе. Во всех трех случаях никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне вечером ВСУ попытались ударить по региону с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Два реактивных снаряда удалось уничтожить средствами ПВО над селом Красный Куток. Обошлось без последствий на земле.

«Сегодня около 20:30 <...> дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Под огнем артиллерии и минометов оказались села Щетиновка и Журавлевка, хутор Марьино и КПП «Нехотеевка». По ним суммарно выпустили 18 снарядов.

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли из артиллерии Херсонскую область

25 января Вооруженные силы Украины обстреливали из артиллерии населенные пункты Херсонской области. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты зафиксировали в Алешках, Казачьих Лагерях, Песчановке и Пойме. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинские ДРГ готовятся к провокациям на российских АЭС

Западные спецслужбы — преимущественно британская MI6 — готовят украинские ДРГ к диверсиям на российских атомных электростанциях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Западные спецслужбы <...> осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации», — рассказал глава СВР.

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