Шпионы в ЛНР, риск провокации в Донецке: как ВСУ атакуют РФ 20 февраля

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Беспилотники пять раз пытались атаковать Брянскую область меньше чем за 24 часа. В ДНР в результате обстрела и атаки БПЛА пострадали два человека. В ЛНР задержали двоих местных жителей, шпионивших в пользу Украины. В двух селах Курской области зафиксировали больше 10 прилетов. Подробности о новых атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

БПЛА сбили над Калужской областью

Украинский беспилотники самолетного типа сбили над Калужской областью утром 20 февраля. Как заверил глава региона Владислав Шапша, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

«Около 08:00 мск <...> дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат <...> уничтожен над территорией Калужской [области]», — подтвердили информацию в Минобороны РФ.

Библиотека и поликлиника попали под обстрелы в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 16 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 12).

На Горловском направлении украинские войска совершили восемь обстрелов, на Донецком — семь, на Тельмановском — один. Украинские войска выпустили по региону 54 боеприпаса. Повреждения получили три жилых дома и три инфраструктурных объекта.

В частности, под ударами оказались библиотека № 6 и амбулатория № 7 в Старомихайловке, а также автопарк в Андреевке. В результате обстрелов Червоногвардейском районе Макеевки были обесточены несколько подстанций из-за чего электричества лишились 15 котельных и жители четырех поселков.

Ранения получили двое мирных жителей: в Макеевке при обстреле пострадал мужчина 1992 года рождения, в Донецке в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадал мужчина 1978 года рождения.

Рогов предупредил о возможной провокации в Донецке

Украинское руководство готовит провокацию на территории РФ на фоне сдачи Авдеевки. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сославшись на источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, так Киев хочет отвлечь внимание общественности от «украинских боевиков из Авдеевки». Наиболее вероятным вариантом провокации Рогов считает удар по Донецку.

Фото: МО Украины

Беспилотники ВСУ совершили налет на Брянскую область

Накануне ВСУ дважды пытались атаковать беспилотниками Брянский район Брянской области, один раз — непосредственно Брянск. Суммарно средства ПВО сбили четыре БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на вторник украинский БПЛА самолетного типа сбили над Погарским районом Брянской области. Утром 20 февраля еще по одному беспилотнику сбили над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом. Во всех случаях обошлось без последствий на земле.

Днем 19 февраля украинские войска обстреляли село Новые Юрковичи в Климовском районе. В результате пострадали два мирных жителя, их госпитализировали. Повреждения получили несколько административных зданий.

МО РФ сообщило об отравлениях глав российских регионов

Накануне в ходе брифинга Минобороны начальник войск химзащиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о нескольких случаях отравления глав регионов РФ со стороны украинских спецслужб.

Так, по словам Кириллова, в августе 2022 года госпитализация потребовалась главе Херсонской области Владимиру Сально — его отравили рицином, ядом растительного происхождения. А в декабре 2023 года тяжелое отравление фенольными соединениями получил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В ЛНР задержали шпионивших для СБУ местных жителей

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР двух жителей поселка Новоайдар, которых подозревают в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. В их отношении возбудили уголовное дело о шпионаже.

По данным силовиков, мужчины собирали данные о местах дислокации и маршрутах перемещения ВС РФ, их они передавали украинским спецслужбам посредством мессенджеров. Задержанные, предположительно, работали на СБУ с начала 2022 года.

ВСУ выпустили 11 снарядов по двум селам Курской области

Украинские войска накануне утром обстреляли села Успеновка и Троицкое в Кореневском районе Курской области. Глав региона Роман Старовойт данных о пострадавших не приводил. Судя по снимкам из его Telegram-канала, в одном из частных домов выбило стекла.

«В Успеновке зафиксировано девять прилетов, в Троицком — два на территорию частных домовладений. В населённых пунктах ведется подомовой обход», — сообщил губернатор.

Фото: t.me/gubernator_46

В Белгородской области дважды за сутки объявляли воздушную тревогу

19 февраля в Белгороде и Белгородском районе дважды за вечер объявлялась воздушная тревога. В первый раз сирены сработали в 17:47, предупреждение продлилось около 10 минут. Второй раз — в 20:40 (тревога продлилась тоже около 10 минут).

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 89 артиллерийских и минометных снарядов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали в Журавлевке, Грузском, Тишанке, Заречье-Первом, Сподарюшине, Теребрене, в районе пограничного пункта «Нехотеевка» и на территории между селами Вязовое и Колотиловка.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. Повреждения получили два частных жилых дома и линия электропередачи в Тишанке, а также четыре жилых дома в Заречье-Первом.

Накануне регион продолжали атаковать украинские беспилотники. В Наумовке, Щетиновке, Муроме, Богун-Городке и Новостроевке-Второй БПЛА сбросили взрывные устройства. Тем временем Лозовую-Рудку и Мокрую Орловку атаковали дроны-камикадзе. Обошлось без жертв и пострадавших.

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