Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Беспилотники пять раз пытались атаковать Брянскую область меньше чем за 24 часа. В ДНР в результате обстрела и атаки БПЛА пострадали два человека. В ЛНР задержали двоих местных жителей, шпионивших в пользу Украины. В двух селах Курской области зафиксировали больше 10 прилетов. Подробности о новых атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.
БПЛА сбили над Калужской областью
Украинский беспилотники самолетного типа сбили над Калужской областью утром 20 февраля. Как заверил глава региона Владислав Шапша, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.
«Около 08:00 мск <...> дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат <...> уничтожен над территорией Калужской [области]», — подтвердили информацию в Минобороны РФ.
Библиотека и поликлиника попали под обстрелы в ДНР
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 16 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 12).
На Горловском направлении украинские войска совершили восемь обстрелов, на Донецком — семь, на Тельмановском — один. Украинские войска выпустили по региону 54 боеприпаса. Повреждения получили три жилых дома и три инфраструктурных объекта.
В частности, под ударами оказались библиотека № 6 и амбулатория № 7 в Старомихайловке, а также автопарк в Андреевке. В результате обстрелов Червоногвардейском районе Макеевки были обесточены несколько подстанций из-за чего электричества лишились 15 котельных и жители четырех поселков.
Ранения получили двое мирных жителей: в Макеевке при обстреле пострадал мужчина 1992 года рождения, в Донецке в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадал мужчина 1978 года рождения.
Рогов предупредил о возможной провокации в Донецке
Украинское руководство готовит провокацию на территории РФ на фоне сдачи Авдеевки. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сославшись на источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, так Киев хочет отвлечь внимание общественности от «украинских боевиков из Авдеевки». Наиболее вероятным вариантом провокации Рогов считает удар по Донецку.
Беспилотники ВСУ совершили налет на Брянскую область
Накануне ВСУ дважды пытались атаковать беспилотниками Брянский район Брянской области, один раз — непосредственно Брянск. Суммарно средства ПВО сбили четыре БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В ночь на вторник украинский БПЛА самолетного типа сбили над Погарским районом Брянской области. Утром 20 февраля еще по одному беспилотнику сбили над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом. Во всех случаях обошлось без последствий на земле.
Днем 19 февраля украинские войска обстреляли село Новые Юрковичи в Климовском районе. В результате пострадали два мирных жителя, их госпитализировали. Повреждения получили несколько административных зданий.
МО РФ сообщило об отравлениях глав российских регионов
Накануне в ходе брифинга Минобороны начальник войск химзащиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о нескольких случаях отравления глав регионов РФ со стороны украинских спецслужб.
Так, по словам Кириллова, в августе 2022 года госпитализация потребовалась главе Херсонской области Владимиру Сально — его отравили рицином, ядом растительного происхождения. А в декабре 2023 года тяжелое отравление фенольными соединениями получил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
В ЛНР задержали шпионивших для СБУ местных жителей
Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР двух жителей поселка Новоайдар, которых подозревают в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. В их отношении возбудили уголовное дело о шпионаже.
По данным силовиков, мужчины собирали данные о местах дислокации и маршрутах перемещения ВС РФ, их они передавали украинским спецслужбам посредством мессенджеров. Задержанные, предположительно, работали на СБУ с начала 2022 года.
ВСУ выпустили 11 снарядов по двум селам Курской области
Украинские войска накануне утром обстреляли села Успеновка и Троицкое в Кореневском районе Курской области. Глав региона Роман Старовойт данных о пострадавших не приводил. Судя по снимкам из его Telegram-канала, в одном из частных домов выбило стекла.
«В Успеновке зафиксировано девять прилетов, в Троицком — два на территорию частных домовладений. В населённых пунктах ведется подомовой обход», — сообщил губернатор.
В Белгородской области дважды за сутки объявляли воздушную тревогу
19 февраля в Белгороде и Белгородском районе дважды за вечер объявлялась воздушная тревога. В первый раз сирены сработали в 17:47, предупреждение продлилось около 10 минут. Второй раз — в 20:40 (тревога продлилась тоже около 10 минут).
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 89 артиллерийских и минометных снарядов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали в Журавлевке, Грузском, Тишанке, Заречье-Первом, Сподарюшине, Теребрене, в районе пограничного пункта «Нехотеевка» и на территории между селами Вязовое и Колотиловка.
Во всех случаях обошлось без пострадавших. Повреждения получили два частных жилых дома и линия электропередачи в Тишанке, а также четыре жилых дома в Заречье-Первом.
Накануне регион продолжали атаковать украинские беспилотники. В Наумовке, Щетиновке, Муроме, Богун-Городке и Новостроевке-Второй БПЛА сбросили взрывные устройства. Тем временем Лозовую-Рудку и Мокрую Орловку атаковали дроны-камикадзе. Обошлось без жертв и пострадавших.
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