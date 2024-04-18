Шпионские зонды, обстрелы могил и газопровода: как ВСУ атакуют РФ 18 апреля

Фото: МО РФ

Российские регионы за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Промышленное предприятие получило повреждения в Воронеже в результате падения беспилотника. Военные ВСУ обстреляли Белгородскую область снарядами РСЗО «Вампир» и тактическими ракетами «Точка-У». Дроны обстреляли сельское кладбище в Херсонской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Беспилотник атаковал предприятие в Воронеже

Накануне около девяти часов вечера жители Воронежа сообщили о взрыве и поднявшемся столбе дыма в одном из районов города. Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в Telegram-канале о подавлении средствами ПВО украинского БПЛА над регионом.

«По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб», — написал чиновник.

По его словам, при падении дрона была ранена женщина 1956 года рождения, ее госпитализировали. Кроме того, небольшая частная пилорама и четыре жилых дома получили повреждения. По данным Telegram-канала SHOT, в ангаре с пиломатериалами на Новосибирской улице вспыхнул пожар.

Губернатор также сообщил, что в ночь на 18 апреля средства ПВО уничтожили над регионом «несколько воздушных целей», включая три метеозонда.

Минобороны России подтвердило информацию о перехвате беспилотника и об уничтожении трех малоразмерных воздушных шаров над Воронежской областью.

Три БПЛА сбиты над Ростовской областью

Три украинских беспилотника были сбиты средствами ПВО над Ростовской областью в ночь на 18 апреля, сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Российское военное ведомство подтвердило эту информацию.

«Около 02:00 в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено три БПЛА», — написал губернатор.

По его словам, обломки дронов повредили остекление местного промышленного предприятия. Один сотрудник получил легкие ранения в виде порезов.

Шпионские зонды попытались атаковать Брянщину

Российские средства ПВО уничтожили три украинских шпионских зонда над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. Минобороны РФ не комментировало эту информацию .

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сотрудники ФСБ задержали в Брянской области мужчину, подозреваемого в сборе данных о местном военкомате и их передаче проукраинской террористической организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным спецслужбы, после передачи сведений кураторам мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества. В отношении задержанного возбудили дело по нескольким статьям УК РФ, в том числе о содействии террористической деятельности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ ударили по Белгородчине из РСЗО «Вампир» и ракетами «Точка-У»

Накануне в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. ВСУ попытались атаковать регион из РСЗО «Вампир», сообщило Минобороны РФ.

«Около 23:00 дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 18 апреля в регионе вновь была объявлена воздушная тревога. По данным российского военного ведомства, средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», 20 снарядов РСЗО «Вампир», 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара.

В результате падения обломков у частного дома в поселке Разумное была повреждена крыша и разрушена стена. Женщина получила осколочное ранение стопы, ее госпитализировали.

Трое мужчин пострадали при обстрелах ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 19 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 10 обстрелов на Донецком направлении, восемь — на Горловском и один — на Авдеевском. ВСУ выпустили 54 боеприпаса по региону. Один жилой дом получил повреждения.

В результате обстрелов пострадали три человека. По данным СЦКК, в Петровском районе областного центра ранения получили мужчины 1949 и 1977 года рождения, в Авдеевке — мужчина 1951 года рождения.

Под Калугой обнаружили метеозонд

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский метеозонд зацепился за провода возле дома в селе Некрасово Тарусского района Калужской области. По данным канала, к трехметровому шару были привязаны две коробки, предположительно, со взрывчаткой.

В единой дежурной диспетчерской службе Тарусского района сообщили ТАСС, что власти Калужской области эвакуировали часть жителей из-за упавшего метеозонда. Место происшествия оцепили. Каких-либо разрушений зафиксировано не было. На место ЧП выезжали взрывотехники.

Минобороны России и местные власти не комментировали сообщения об обнаружении метеозонда и эвакуации людей.

Мирный житель погиб при обстреле Каховки

Украинская армия обстреляла гражданские объекты в Каховке Херсонской области. В результате ударов один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, в Новой Каховке был поврежден трубопровод. 22 абонента «Херсоноблгаза остались без газа.

В поселках Каиры и Горностаевка были зафиксированы 16 атак дронов, сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко. Несколько прилетов пришлись по сельскому кладбищу в Каирах, ряд памятников получили повреждения.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаках на гражданские объекты в Херсонской области.

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