Шпион в Приморье, город без света, налет 12 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 2 мая

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. 12 беспилотников ВСУ попытались атаковать пять регионов РФ в ночь на 2 мая. ФСБ задержала в Приморье россиянина, собиравшего секретные данные в пользу Украины. Около 30 тысяч человек остались без света после обстрела Горловки в ДНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Пять БПЛА попытались атаковать Брянщину

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника над регионом. Позже, по его словам, были сбиты еще два БПЛА.

Как заявили в Минобороны РФ, за ночь пять дронов пытались атаковать Брянскую область. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА, из которых: пять — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Старовойт сообщил о падении дрона в поселке Курской области

БПЛА самолетного типа был уничтожен над Обоянским районом Курской области в ночь на 2 мая, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт. Его слова подтвердили в Минобороны России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — написал Старовойт.

1 мая, по словам губернатора, ВСУ неоднократно обстреливали территорию региона. Прилеты были зафиксированы в деревне Елизаветовка, в пограничном пункте пропуска «Крупец» и в селе Козино. Обошлось без пострадавших. Российское военное ведомство не комментировало эту информацию.

Украинские беспилотники были обезврежены недалеко от сел Гордеевка, Горналь, Бегоща и деревни Старая Николаевка. Старовойт добавил, что несколько дронов были уничтожены в Теткино. Минобороны не комментировало эту информацию.

Два беспилотника уничтожили над Ростовской областью

Два беспилотника ВСУ были уничтожены над Ростовской областью в ночь на 2 мая, сообщило Минобороны РФ. По словам губернатора Василия Голубева, обошлось без разрушений и пострадавших.

«Сегодня около 02:00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил о налете дронов-камикадзе на Белгородскую область

Дроны-камикадзе атаковали села Вознесеновка и Ясные Зори, а также поселок Красное в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Повреждения получили торговый объект, хозпостройка, четыре легковых автомобиля, сельхозпредприятие и забор частного домовладения. Обошлось без пострадавших.

Село Старый Хутор также подверглось артобстрелу, отметил Гладков. Повреждения получили три частных жилых дома и два легковых автомобиля. Населенный пункт временно остался без света. Никто из мирных жителей не пострадал.

По данным Минобороны РФ, за последние сутки над регионом были сбиты два беспилотника: один — около 15:30 мск 1 мая, второй — в ночь на 2-е.

Три дрона ВСУ попытались атаковать Краснодарский край

В ночь на 2 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что три взрыва прогремели в районе поселка Афипский в Краснодарском крае. Канал уточнил, что очевидцы слышали звуки моторов в небе. По данным SHOT, это были БПЛА, которые направлялись в сторону местного НПЗ. В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Позже российское военное ведомство сообщило об уничтожении и перехвате трех дронов над Краснодарскимкраем.

Жителя Приморья подозревают в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных сведений Главному управлению разведки (ГУР) Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным спецслужбы, задержанный передавал данные об объектах военной инфраструктуры края представителю ГУР, осознавая, что эти сведения могут угрожать безопасности РФ. В его отношении возбудили уголовное дело о государственной измене.

Губернатор сообщил о попытке атаки энергообъекта в Смоленской области

Беспилотники ВСУ попытались атаковать энергетический объект в Рославльском районе Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Почти 30 тысяч жителей Горловки остались без света после обстрела

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 36 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 31 обстрел на Горловском направлении и пять — на Донецком. ВСУ выпустили 131 боеприпас по региону. Три жилых дома, один инфраструктурный объект и автомобиль получили повреждения. Почти 28 тысяч абонентов в Горловке временно остались без электричества.

Мужчина 1968 года рождения получил ранения в результате прилета снаряда на улице Дятлова в Никитовском районе Горловки.

Клычков сообщил о нарушении энергоснабжения в Орловской области после налета БПЛА

Энергетические объекты были повреждены в двух районах Орловской области в результате ночного налета беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Андрей Клычков. Российское военное ведомство не комментировало эту информацию.

«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их [беспилотников] обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — уточнил губернатор.

Рогов заявил об обстреле Токмака

Накануне город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

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