Шоу после «Крокуса»: танцы на костях или движение вперед?

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

Пока столичная публика думает, надо ли восстанавливать «Крокус Сити Холл» или лучше там создать сквер с мемориалом, недавние печальные события ставят нас еще перед одной дилеммой. Как поступить с разного рода развлекательными шоу, проведение которых намечено на ближайшие дни?

Тон в новой дискуссии задал известный фигурист, а ныне постановщик ледовых спектаклей Илья Авербух. Он уверен, что сейчас надо отвлечь публику, дать ей возможность отойти от шока, вызванного недавней трагедией. Но далеко не все согласны с позицией шоумена. Многие уверены, что пока не похоронены жертвы теракта, многих из которых можно опознать только с помощью анализа ДНК, надо воздержаться от излишнего веселья.

Никакая панихида не вечна, но...

Конечно, ныне не тот случай, когда шоу must go on. Да, официальный траур был объявлен на один день. Да, жизнь продолжается. И все понимают, что предаваться вечному унынию — это сыграть на руку врагу, который добивается паники и роста малодушия.

Но продолжающий расти вал цветов перед сгоревшим «Крокус Сити Холлом» — это наш бастион от равнодушия и лицемерного сочувствия. Как говорят, война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Так, видимо, и сейчас надо исходить из подобного подхода.

Пока не отпет последний из погибших, пока не останется пропавших без вести только потому, что их тела превратились в пепел в пламени чудовищного пожара, наверное, было бы правильно временно отказаться от массовых развлекательных мероприятий. Тем более если учитывать, что угроза новых терактов не устранена. А вал звонков с угрозой минирования всего подряд, включая большие концертные залы, дополнительно вносит нервозность в общество. Надо ли давать им дополнительный повод?

Экзамен для публики

Особенно такой подход важен для наших столичных городов, на которые ориентируется вся остальная Россия. Впрочем, это ведь экзамен не только для организаторов концертов, которым приходится выбирать между запланированной прибылью и моральными ограничениями. Но и для самой публики. И дело не только в том, что обычно после таких потрясений посещаемость шоу резко падает: публика становится осторожнее, залы пустеют.

Ситуация в некотором смысле напоминает историю с посещением не отмененных в какой-то момент концертов русоненавистников, поливших грязью свое отечество. Возник вопрос, мол, есть ли у зрителей чувство национального достоинства.

Вот и на этот раз каждому потенциальному зрителю развлекательных шоу в ближайшие неделю-другую придется решать для себя вопрос, а надо ли портить карму, ища легких развлечений в обстановке массовой скорби.

Благотворительность возможна

Пожалуй, есть одно возможное исключение на ближайшие дни. Это проведение благотворительных художественных и спортивных акций. Вот, например, футбольный матч «Динамо» и «Ростова» уже объявлен благотворительным. Все собранные средства будут направлены на помощь пострадавшим от теракта. Но дело даже не в этом. Во-первых, на такие акции приходит публика, даже далекая от спорта, видя в этом выражение своей солидарности с пострадавшими. И там не будет «зарядки» громких лозунгов и неистового боления. Я был на таких матчах.

Вот и группа «Пикник» хотела бы провести благотворительный концерт в Питере. Если, конечно, удастся, учитывая возникшую вокруг группы ауру. Но, думается, это осознанный путь.

