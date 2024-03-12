SHOT: в России возбудили дела против более чем 50 европейских чиновников SHOT: в РФ возбудили дела против чиновников ЕС за порчу памятников героям ВОВ

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Рига, Латвия, 25 августа 2022 года. Снос памятника Воинам Советской Армии

Telegram-канал SHOT сообщил, что в России возбудили уголовные дела в отношении более чем 50 чиновников из стран Европы за уничтожение воинских захоронений и мемориалов погибшим советским солдатам, совершенное группой лиц. По его информации, среди них оказались граждане Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии.

Канал уточнил, что чиновники также были объявлены в розыск. Согласно его сведениям, дела возбудили против министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, экс-министра экономики Латвии Яниса Витенбергса, председателя комиссии сейма Латвии по обороне Юриса Ранцанса, а также политического деятеля из Чехии Ондржея Коларжа, парламентария из Литвы Повиласа Урбши и мэра муниципального района Праги Старека Якуба.

Источник канала добавил, что одно из уголовных дел связано со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. По его информации, такое решение принял глава района Ондржей Коларж, скульптуру заменили на монумент в честь освобождения Праги. Канал отметил, что европейские чиновники могут получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков назвал торжеством справедливости снос памятника украинской дивизии СС «Галичина» на кладбище Оквилла. По словам дипломата, такого рода символам не место в странах антигитлеровской коалиции.