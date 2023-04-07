SHOT: беспилотник упал в Подмосковье SHOT: дрон упал под Чеховым в Московской области

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Обломки БПЛА (Архивное фото)

Telegram-канал SHOT сообщил о падении неизвестного дрона в Подмосковье. Обломки БПЛА были найдены в деревне Чудиново под Чеховом. По информации канала, один из местных жителей видел, как дрон пролетал над рощей за час до падения.

Позднее канал сообщил, что это был российский беспилотник, выполнявший тренировочный полет. По информации SHOT, летательный аппарат испытывала компания «Супердрон».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев располагает тысячами ударных беспилотников, которые могут достичь Москвы. По его мнению, их появление над российской столицей произведет тот же эффект, что и посадка самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста на Красной площади в 1987 году.

Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил причину участившиеся ЧП с БПЛА в России. По его словам, у властей Украины нет уверенности в анонсированном наступлении, поэтому они пытаются деморализовать население, запуская БПЛА на территорию РФ. По он считает, что Киев мог закупить 50–100 тысяч беспилотников. Эксперт добавил, что Украина из-за слабой пилотируемой авиации делает ставку на БПЛА разного класса.