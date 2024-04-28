SHOT: лидер «Коррозии металла» Троицкий задолжал денег налоговой SHOT: лидер «Коррозии металла» Троицкий имеет налоговый долг в 275 тысяч рублей

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Сергей Троицкий

Telegram-канал SHOT сообщает, что лидер музыкальной группы «Коррозии металла» Сергей Троицкий, оштрафованный на тысячу рублей, задолжал налоговой 275 тысяч рублей. Как указал канал, певца также разыскивают судебные приставы из-за долга в тысячу рублей.

По данным SHOT, двум гитаристам «Коррозии металла» — 19-летнему Данилу Буренкову и 42-летнему Рамилю Зейналову — были назначены тысяча рублей штрафа за демонстрацию нацистской символики.

Ранее сообщалось, что дидер группы «Коррозия металла» намерен обжаловать решение суда, который назначил ему штраф в размере 1 тысячи рублей за демонстрацию нацисткой символики.

Судья пояснила, что на концерте группы вечером 27 апреля в нижегородском клубе продавались одежда и книги с запрещенной нацистской символикой. В частности, на одной из футболок была изображена «Мертвая голова», которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС.

Сам Троицкий на суде заявил, что он выступал на сцене, а не занимался продажей атрибутики. Часть товара, по его словам, привез совершенно другой человек. Музыкант заявил, что его группа не пропагандирует нацистскую символику, поскольку в ней не разбирается. По его словам, претензии могли возникнуть к «черепам и костям» на одежде. Солист добавил, что прежде у группы не возникало подобных проблем.