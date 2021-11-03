Шойгу заявил об очень высоком боевом духе российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил очень высокий боевой дух всего командного состава ВС РФ. Он напомнил, что все они имеют сирийский боевой опыт. Об этом министр сказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Очень-очень высокий боевой дух. Это в том числе связано и с тем, что у нас фактически все командиры всех звеньев, командиры полков, бригад, дивизий, армий, командующие округами, начальники штабов, вплоть до командиров батальонов, — у нас все прошли через сирийскую операцию, поэтому все имеют, конечно, боевой опыт, — заявил Шойгу.

Ранее он сказал, что заходящие в Чёрное море корабли с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран пытаются проверить защиту черноморского побережья и юга России.

Глава Минобороны отметил, что при заходе иностранных кораблей их постоянно сопровождают российские военные. Они всегда готовы к разнообразным провокациям и стараются не допускать этого.

Министр добавил, что «предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом». Россия тоже проводит учения и продолжит это делать, заключил Шойгу.