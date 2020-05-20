Шойгу заявил, что медцентры Минобороны готовы принимать людей с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ae52b4fc-9a9e-11ea-8998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расположенные в Западном военном округе многофункциональные медицинские центры Министерства обороны России готовы к приёму пациентов с заражением коронавирусной инфекцией нового типа, заявил 20 мая глава ведомства Сергей Шойгу.

Он отметил, что шесть госпиталей уже ввели в эксплуатацию, и они готовы принимать заболевших граждан. По словам Шойгу, в условиях пандемии специалисты Западного военного округа реализуют меры по сокращению числа заразившихся среди личного состава.

Медики выявляют военных с признаками вирусных заболеваний и контролируют состояние здоровья тех, кто находится в отпуске или на самоизоляции.

Также в ЗВО ограничивается число личного состава, привлекаемого для выполнения задач повседневной деятельности, — передаёт сообщение главы Минобороны ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Шойгу заявил, что Вооружённые силы России смогли остановить распространение коронавирусной инфекции: с 8 мая ежедневно выздоравливает больше военнослужащих и курсантов, чем заболевает.