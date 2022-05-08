Шойгу вручил звёзды Героя России двум участникам спецоперации на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил в воскресенье золотые звёзды Героя РФ двум участникам спецоперации на Украине в Национальном центре управления обороной. Видео с места события Минобороны опубликовало в своём Telegram-канале.

Речь идёт о командире штурмового авиаполка подполковнике Дмитрии Литвинове и штурмане истребительного авиаполка майоре Викторе Дудине. Звание Героя России было им присвоено указом президента Владимира Путина.

Литвинов в ходе выполнения одной из боевых задач спецоперации спас жизнь другому российскому лётчику, прикрыв его самолёт от ракеты ВСУ. Дудин в дуэльном бою уничтожил вражеский самолет, предотвратив удар по российским войскам, а также поразил ракету украинской установки «Бук-М1».

Шойгу поздравил лётчиков с наградами, поблагодарил за героизм и самоотверженность, а также пожелал им дальнейших успехов в службе.

Вы достойно служите и достойно представляете вооруженные силы нового поколения, — сказал министр.

Ранее российские вооружённые силы в районе Одессы уничтожили ударом высокоточных ракет корвет ВМС Украины проекта 1241. Также сообщается о ликвидации четырёх украинских самолётов, четырёх вертолетов, в том числе трёх с десантом на борту, и трёх беспилотных летательных аппаратов «Байрактар-ТБ2».