Шойгу: Военные готовы к параду Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/b75df2ba-abf0-11ea-924b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные готовы к параду Победы, который состоится в Москве 24 июня, сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

Как отметил руководитель ведомства, специально для проведения парада были проведены все необходимые мероприятия, направленные на предотвращения возможных угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Шойгу подчеркнул, что риск может быть связан с концентрацией большого числа людей. Поэтому для всех участников парада подготовили раздельные помещения для проживания. Кроме того, каждый день проводятся мероприятия санитарного характера.

Все люди протестированы, все медицинские меры проведены, — цитирует главу Минобороны «Интерфакс».

Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада Победы. 9 мая в российских городах состоялась только его авиационная часть, были даны праздничные салюты. Однако позже ситуация с COVID-19 улучшилась, после чего российский лидер поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Шойгу рассказало предстоящем параде Победы. По его словам, в мероприятии примут участие в основном военные с иммунитетом к коронавирусу.