Шойгу утвердил формы документов для компенсаций добровольцам на СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил формы документов для получения компенсаций участниками добровольческих формирований на СВО. Глава ведомства также утвердил форму справок для случаев, предполагающих страховые выплаты, в том числе за инвалидность или в связи с гибелью бойца. Приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Новые формы документов разработаны для тех добровольцев, кто выполняет боевые задачи в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов. Кроме того, это распространяется на добровольных участников при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами страны.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что командиров добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС РФ, могут наделить полномочиями органов дознания. Он пояснил, что в них на фронте состоят несколько десятков тысяч человек.

С октября 2024 года мобилизованные, добровольцы и контрактники, проходящие службу в зоне специальной военной операции, имеют право на обычную страховую пенсию, соответствующий закон приняли в Госдуме. Депутаты поясняли, что эти лица не являются кадровыми военными.