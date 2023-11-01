Шойгу устроил взбучку руководителям органов военного управления РИА Новости: Шойгу «встряхнул» руководство органов военного управления и округов

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания «основательно встряхнул» руководителей органов военного управления и округов, рассказал РИА Новости источник, близкий к ведомству. Также министр поручил уделить особое внимание опыту применения дронов в зоне СВО при подготовке операторов БПЛА и безэкипажных катеров.

Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военными округами и поставил ряд конкретных задач, — сказал источник.

По словам собеседника агентства, Шойгу указал на работу оборонно-промышленного комплекса России. Министр отметил, что он быстро вводит новые разработки и запускает их серийное производство. Поэтому, по мнению главы ведомства, важно контролировать подготовку специалистов, которая должна проходить вместе с создателями военной техники и систем вооружения.

Ранее Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины терпят поражение, несмотря на поставки вооружений из стран НАТО. По его словам, российская армия продвигается вперед и занимает выгодные рубежи и позиции. Тем временем ВСУ, по его словам, несут большие потери. Министр добавил, что за прошедший месяц расчеты ПВО ликвидировали более 1,4 тысячи средств нападения противника. В их числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS.