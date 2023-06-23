Шойгу создает резервную армию: зачем нужны новые полки, какие у них задачи Как формирования помогут военнослужащим в зоне проведения СВО

Фото: МО РФ

В армии появится более трех тысяч единиц боевой техники

Министерство обороны России к концу этого месяца сформирует резервную армию, а в ближайшее время — армейский корпус. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу на совещании Совета безопасности о формировании новых частей и соединений. «Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса», — отметил Шойгу. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, зачем нужны новые формирования и смогут ли они надежно защитить государственную границу в регионах, примыкающих к зоне проведения СВО.

Кто попадет в резервную армию

Бывший начальник Зенитных ракетных войск командования специального назначения РФ Сергей Хатылев в беседе с NEWS.ru пояснил, что сейчас есть много желающих, кто может пополнить новые формирования.

«Имеются в виду те 156 тысяч добровольцев, о которых говорил президент Путин на встрече с военкорами. Разговор идет о том, что они должны заключить контракт, чтобы войти в состав Минобороны штатно», — отметил Хатылев.

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По его мнению, поскольку сейчас многие добровольческие части переходят на контрактную систему, это положительно повлияет на ситуацию.

«В составе Минобороны это будут обеспеченные, мотивированные, сформированные по воинскому принципу и подобию части. Это будет совершенно другая песня», — подчеркнул Хатылев.

Фото: МО РФ Министр обороны Сергей Шойгу

Как армейский корпус поможет в зоне проведения СВО

По мнению эксперта, основной задачей будущего армейского корпуса может стать защита государственной границы в регионах, примыкающих к зоне СВО. В нем, скорее всего, будут подразделения разной направленности — мотострелки, инженерные войска, части РХБЗ и т.д.

«Также армейский корпус может использоваться как источник резерва для фронта. Войска, которые находятся на первой линии обороны, не могут постоянно там быть. Через определенное время боев части первого эшелона отходят на вторую или третью линию. Вместо них идут резервные войска. Я так понимаю, со стратегической точки зрения новые формирования важны, чтобы создать такой резерв», — пояснил Хатылев.

Кроме того, новые формирования могут потребоваться и в случае резкого обострения обстановки в зоне спецоперации. «Возможно, они будут увеличиваться по мере роста участия в конфликте стран НАТО, — они [представители военного блока] уже об этом открыто говорят. Мы ожидаем появления у противника новой авиации — ударных самолетов F-16. На этом фоне нам тоже нужны резервы, формирования, чтобы сменить или подкрепить наши войска, которые служат в зоне СВО», — сказал Хатылев.

Фото: МО РФ Добровольцы контрактники готовятся к участию в СВО

Сколько сейчас добровольцев

Тем временем, еще четыре добровольческих формирования, участвующих в операции на Украине, оформили контракты с Минобороны РФ. Теперь таких частей насчитывается больше 20 по стране. Помимо этого, в Белгородской, Курской и Брянской областях создаются добровольческие подразделения территориальной обороны. Недавно белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе появились семь батальонов теробороны общей численностью около трех тысяч человек. По его словам, власти региона ищут законные основания для вооружения этих отрядов, чтобы при необходимости они могли «дать отпор» противнику.

Как сообщил Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину, в наборе новых добровольцев для участия в конфликте на Украине нет необходимости.

«В сутки у нас поступает на контракт 1336 человек в среднем, каждые сутки. Это фактически мы получаем каждые сутки полк. Плюс к этому по технике 112 единиц в среднем каждые сутки мы получаем», — говорил Шойгу.

Что думают эксперты о количестве добровольцев

Однако некоторые эксперты считают, что нынешнего числа военнослужащих недостаточно для выполнения всех задач СВО. Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев поделился своим мнением с NEWS.ru: «Несмотря на заявление Шойгу про добровольцев, у нас еще недостаточно сил. Мы должны увеличить численность армии, мы же не можем вечно обороняться. Победить в обороне невозможно».

По мнению парламентария, для достижения целей СВО нужно дополнительно сформировать еще один армейский корпус, воздушную армию, куда попадут солдаты по контракту. При этом всех добровольцев необходимо объединить в некий добровольческий корпус, определить для него организационно-штатную структуру, усилить артиллерией, танками, БМП и уже затем поставить им задачи, считает Соболев.

Фото: МО РФ В армии появится более трех тысяч единиц боевой техники

Зачем нужны новые танковые полки

Создание резервной армии — это явный признак того, что руководство Минобороны и Генштаба намерено сформировать новый кулак на поле боя, дабы успешно парировать удары группировок ВСУ, не дать им получить преимущество на том или ином участке зоны спецоперации, предполагает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Есть тут и другая цель — более плотно перемалывать поступающую на Украину западную боевую технику, количество которой не уменьшается. Возможно, наши стратеги учли и опыт Великой Отечественной, когда резервные армии в решающие моменты обеспечивали победу над врагом в сражениях. Шойгу уточнил: «Плюс к этому пять танковых полков — в первую и двадцатую армии... Эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60%», — отметил военный эксперт. Он напомнил, что пять танковых полков — это примерно 500 боевых машин и не менее двух тысяч личного состава.

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