Шойгу сообщил об изменениях в базовом для России документе Шойгу: готовится корректировка Стратегии национальной безопасности РФ

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Сергей Шойгу

Аппарат Совета безопасности (СБ) России готовит предложения по внесению в Стратегию национальной безопасности дополнений и корректив, рассказал ТАСС секретарь структуры Сергей Шойгу. В работе активно участвует научно-экспертный совет, который представит оценку стоящих перед страной вызовов и угроз.

Шойгу подчеркнул, что необычайно высокая динамика происходящих событий требует практически ежедневного принятия решений. Их последствия могут сказаться спустя годы и десятилетия.

Комплекс вызовов и угроз, стоящих сегодня перед Россией, обострение ее отношений с Западом имеет не случайный, а объективный характер и обусловлен самим ходом исторического процесса, — отметил Шойгу.

По его словам, стратегическое планирование необходимо для создания условий для безопасности и устойчивого развития России. Шойгу добавил, что СВО началась ради защиты национальных интересов страны.

Секретарь СБ подчеркнул, что России следует опираться на собственный потенциал. При этом ей необходимо сохранять потенциал открытости для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами.

Ранее Шойгу предупредил, что ввод западных миротворцев на историческую территорию России может привести к третьей мировой войне. По его словам, это понимают здравомыслящие политики в Европе, которые не желают столкновения НАТО и РФ. Вместе с этим на Западе наблюдается формирование так называемой коалиции желающих, в которую входят страны, желающие ввести войска на территорию Украины.