Шойгу: российские военные будут вести боевые действия по-современному

Вооружённые силы России будут внедрять новые способы ведения боевых действий, чтобы ускорить адаптацию к современным условиям военного противостояния, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии МО РФ, пишет РИА Новости. Он отметил, что последовательная реализация плана Минобороны направлена на дальнейшее развитие армии и флота, а также обеспечение их передовой военной техникой.

Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооружённого противоборства, — сказал Шойгу.

Он добавил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине последовательно выполняют план освобождения Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, военные проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Глава Минобороны РФ также подчеркнул, что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что все поставленные цели военной операции будут достигнуты. Основной из них глава государства назвал помощь жителям Донбасса.