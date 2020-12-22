Шойгу: РФ и Китай провели успешное патрулирование стратегической авиацией

https://static.news.ru/photo/a1f01bfe-4472-11eb-9237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об успешном российско-китайском патрулировании дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.

Глава военного ведомства РФ заверил президента, что все поставленные задачи во время авиапатруля были выполнены на 100%.

22 декабря 2020 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели второе совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Манёвры длились более 10 часов, а японские истребители F-15 сопровождали стратегические ракетоносцы на отдельных этапах маршрута.

При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что воздушные границы никаких государств не были нарушены. Акватории Японского и Восточно-Китайского морей патрулировали два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ и четыре стратегических бомбардировщика «Хун-6к» ВВС НОАК.

21 декабря президент России Владимир Путин заявил , что нужно оперативно реагировать на размещение ракет у границ РФ. По словам российского лидера, скорость изменения вооружений — космическая, если остановиться, то можно потерять позиции, сообщал NEWS.ru.