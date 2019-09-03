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Почти сразу было выполнено поручение российского президента Владимира Путина об увеличении числа судей в Иркутской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов.

По его словам, соответствующее поручение глава государства дал накануне в ходе рабочей поездки в Тулун. Из-за того, что после наводнений в Иркутской области все суды загружены, политик пообещал попросить председателя...