Авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе обустраивает в Сирии Минобороны РФ. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
На базе Хмеймим сейчас проводится обустройство авиационной группировки Вооружённых сил. В Тартусе создаются объекты для обеспечения ремонта судов ВМФ.
Сегодня на первый план выступили задачи защиты, сохранности и поддержания боеготовности вооружения и специальной техники российского военного контингента, — сказал Шойгу.
При формировании инфраструктуры учитываются возможные негативные факторы. Среди них как климатические условия, так и атаки террористов.
Ранее Шойгу заявил, что российские военные получат более 400 новых вертолётов к 2028 году.