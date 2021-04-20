Шойгу рассказал о создании новой дивизии в ЮВО

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Действия НАТО вынуждают Россию наращивать боевые возможности войск Южного военного округа. В рамках совершенствования боевого состава в 2020 году в ЮВО была сформирована новая мотострелковая дивизия. Об этом рассказал министр оброны РФ Сергей Шойгу.

Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки Альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа, — цитирует его ТАСС.

По словам министра, в общей сложности в ЮВО было проведено свыше полусотни организационных мероприятий. Наряду с этим ведётся непрерывное переоснащение округа. В течение 2020 года войска получили свыше 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники.

Как сообщалось ранее, Шойгу назвал по-прежнему сложной военно-политическую обстановку на юго-западном стратегическом направлении. Он пояснил, что это связано с попытками других стран нарастить военное присутствие у российских рубежей, провокационной деятельностью США и НАТО в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря, а также деструктивным курсом Киева на дестабилизацию ситуации в Донбассе.