Шойгу рассказал о росте интереса россиян к внутреннему отдыху

https://static.news.ru/photo/4885bf94-ee62-11ea-8cc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с пандемией сказалась на интересе россиян к внутреннему отдыху, они поняли, что отдыхать здесь можно не хуже, чем за границей, заявил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Случилась пандемия, многие страны закрылись. Надеюсь, что это позволило вызвать у людей интерес к своей стране, они начали её узнавать, понимать, что здесь отдыхать можно ничуть не хуже, а может, и лучше, чем за границей, — сказал Шойгу.

Он считает, что необходимо больше показывать жителям РФ фотографии интересных и красивых мест внутри страны, рассказывать о них. Шойгу отметил также пользу тревел-блогов, передаёт РИА Новости.

Есть замечательные материалы в блогах, потрясающие статьи, фотографии. Надо рассказывать, показывать, возить своих друзей. Я так и делаю. Когда мы задумывали фотоконкурс «Самая красивая страна», когда даём гранты на съёмки фильмов о России, мы тоже хотим, чтобы эти фотографии, фильмы стали толчком к тому, чтобы человек захотел открыть свою страну. В ней же столько интересного, о чём вы, может, никогда и не задумывались, — подчеркнул он.

Также президент РГО рассказал о том, как удалось сделать карту пещер России. По его словам, такая идея впервые появилась ещё в Советском Союзе, но она была рассчитана на случай войны — в пещерах хотели оборудовать бомбоубежища.

Я когда узнал об этом, подумал: хорошая идея, но цель должна быть другая. Мы только клич кинули — огромное количество людей заинтересовалось, они пошли по пещерам, провели их 3D-сканирование, описали. И мы выпустили в прошлом году «Атлас пещер России». В советское время не получилось, а мы смогли. И сегодня в некоторые из этих пещер уже туристов водят, — поделился Шойгу.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил местным чиновникам разработать федеральную межрегиональную схему развития туризма в Дальневосточном федеральном округе.