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Шойгу рассказал, как Путин оценил отсутствие средств на новые города

01:11, 06 сентября 2021
Шойгу рассказал, как Путин оценил отсутствие средств на новые города Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал в интервью РБК, как президент Владимир Путин отреагировал на сообщение об отсутствии денег на строительство новых городов России.

Шойгу рассказал. что на совещании у президента, где обсуждались серьёзные макроэкономические проекты, один из участников сказал о том. что на это нет денег.

На что Владимир Владимирович ответил: «Их никогда не будет, если не начать что-то делать — никогда денег и не будет», — поведал Шойгу.

По мнению министра обороны, необходимыми условиями для запуска успешных экономических проектов является наличие природных ресуров, энергии, технологий, людей и финнсовых ресурсов. В Сибири в настоящий момент требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов.

Эти процессы позволят создать «новые стоимости» и дадут новые объемы и источники средств, — сказал Шойгу.

Шойгу пояснил, что речь идет о долгосрочной программе инвестиций, а не о разовой трате средств. Основным источником инвестиций в проект строительства новых городов в Сибири, наряду с государственными средствами, должны стать частные.

Ранее Шойгу рассказал, где в Сибири построят новые города. Они могут появиться между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

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