Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК Минобороны России: Шойгу посетил завод по производству танков в Омской области

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу лично посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области, где проверил выполнение государственного оборонного заказа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Там уточнили, что данный завод занимается производством танков и тяжелых огнеметных систем.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, осуществляющем производство танков и тяжелых огнеметных систем, — говорится в публикации.

Министру доложили, что по его поручению была увеличена защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону СВО. Кроме того, предприятие отгружает производимые танки Т-80БВМ нового образца уже с комплексами средств маскировки «Накидка» и дополнительным модулем защиты башни.

Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства, — заявил Шойгу.

Ранее министр обороны России поручил как можно скорее начать серийное производство перспективных медицинских роботов для армии страны. Шойгу отметил их востребованность для решения боевых задач.