Шойгу проинспектировал войска в Арктике: фото визита на Новую Землю

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктической зоне

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ в Арктике. Вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым он посетил архипелаг Новая Земля, где расположены гарнизоны Северного флота и крупный полигон. Одной из целей визита стала проверка готовности войск к действиям по охране и обороне особо важных объектов.

Во времена Советского Союза на Новой Земле проводились испытания ядерного вооружения. С 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990-го на архипелаге осуществили 132 ядерных взрыва — 87 в атмосфере (из них 84 воздушных, один наземный, два надводных), три подводных и 42 подземных. Как уточнили в министерстве, функционирование полигона актуально и сейчас. Объект необходим для тестирования перспективных образцов вооружения и военной техники.

По данным ведомства, Шойгу также посетил поселок городского типа Белушья Губа, где проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры.

В этом населенном пункте, который ранее носил название Архангельск -55, расположена самая северная школа в России. В ней обучается свыше 250 детей. Учреждение оборудовано двумя спортивными залами и столовой. В прошлом году по поручению министра на Новой Земле был построен и сдан в эксплуатацию детский сад с бассейном, спорткомплексом и игровыми площадками для разных возрастных групп. К сдаче также готовятся три жилых дома, еще один находится на стадии строительства.

Фото визита Шойгу в Арктику и проверки группировки ВС РФ — в галерее NEWS.ru.