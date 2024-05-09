Шойгу приказал дать салюты в Москве, городах-героях и городах со штабами

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал дать салюты в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба военного ведомства. Фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 по местному времени.

В частности, салюты дадут не только в Москве, но и Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. Также залпы фейерверков прозвучат в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Шойгу ранее заявил, что парады Победы проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. По его словам, всего в праздновании примут участие около 150 тысяч человек.

Министр также добавил, что в 314 населенных пунктах страны проведут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Кроме того, в праздновании задействуют 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники.

Тем временем президент России Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы в Москве, обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что они настоящие герои, которых поддерживает вся Россия.