Шойгу приказал быть готовыми к «неблагоприятному развитию» учений НАТО

Российские военные внимательно следят за действиями войск НАТО в районе предстоящих учений Defender Europe («Защитник Европы»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу. По словам министра, России нужно быть готовой к «неблагоприятному развитию» манёвров.
В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии уже созданы координационные центры, которые обеспечивают приём войск и грузов,
Шойгу приказал вооружённым силам быть готовыми немедленно отреагировать в случае «неблагоприятного развития» учений западных военных.
По словам министра, одна из основных коалиционных группировок Североатлантического альянса развёрнута в Причерноморье. Сейчас в греческие порты военные завозят вооружение и специальную технику.
Шойгу также проинформировал, что принял решение завершить проверку боеготовности в Южном и Западном военных округах, так как все поставленные цели полностью достигнуты. Он подчеркнул, что войска «продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны». До 1 мая они вернутся из Крыма в места постоянной дислокации.
Учения Североатлантического альянса Defender Europe, которые пройдут в мае — июне, станут крупнейшими со времён так называемой холодной войны. Военные планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Североатлантический альянс пригласил Грузию, Молдову и Украину поучаствовать в манёврах в качестве партнёров.
Ранее представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО необходимы для отработки боевых действий против России в акваториях Балтийского и Чёрного морей.