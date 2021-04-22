Шойгу приказал быть готовыми к «неблагоприятному развитию» учений НАТО

https://static.news.ru/photo/3b3cf940-a363-11eb-b966-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные внимательно следят за действиями войск НАТО в районе предстоящих учений Defender Europe («Защитник Европы»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу. По словам министра, России нужно быть готовой к «неблагоприятному развитию» манёвров.

В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии уже созданы координационные центры, которые обеспечивают приём войск и грузов, рассказал глава российского Минобороны на совещании в Крыму, посвящённом итогам действий сил Южного военного округа и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Шойгу приказал вооружённым силам быть готовыми немедленно отреагировать в случае «неблагоприятного развития» учений западных военных.

По словам министра, одна из основных коалиционных группировок Североатлантического альянса развёрнута в Причерноморье. Сейчас в греческие порты военные завозят вооружение и специальную технику.

Шойгу также проинформировал, что принял решение завершить проверку боеготовности в Южном и Западном военных округах, так как все поставленные цели полностью достигнуты. Он подчеркнул, что войска «продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны». До 1 мая они вернутся из Крыма в места постоянной дислокации.

Учения Североатлантического альянса Defender Europe, которые пройдут в мае — июне, станут крупнейшими со времён так называемой холодной войны. Военные планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Североатлантический альянс пригласил Грузию, Молдову и Украину поучаствовать в манёврах в качестве партнёров.

Ранее представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО необходимы для отработки боевых действий против России в акваториях Балтийского и Чёрного морей.