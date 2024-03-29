Шойгу рассказал, кто успешно защищает интересы участников СВО и их семей Шойгу поздравил военных юристов с профессиональным праздником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил специалистов и ветеранов юридической службы Вооруженных сил РФ с их профессиональным праздником, пишет пресс-служба ведомства. Глава министерства отметил эффективность решения задач правовой и социальной защиты участников специальной военной операции и их семей. День специалиста юридической службы в ВС РФ отмечается 29 марта.

Опирaясь нa многолетний опыт и трaдиции отечественной юриспруденции, военнослужaщие и грaждaнский персонaл юридической службы успешно осуществляют повседневное прaвовое обеспечение деятельности войск (сил), вносят вклaд в укрепление зaконности и прaвопорядкa в вооруженных силaх, — подчеркнул Шойгу.

Статус ветерана боевых действий получили свыше 300 тысяч участников СВО на Украине, сообщал генеральный прокурор России Игорь Краснов на итоговой коллегии ведомства. По его словам, в результате принятых надзорным ведомством мер удалось оперативно устранить многие проблемы.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам и займам участникам СВО. Депутат нижней палаты парламента от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин рассказал, что военные будут выплачивать только основную часть долга, а остальной объем средств внесут банки и госказна. Нормы законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 23 марта подписал закон, который конкретизирует механизм освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации на Украине. Нормы дополняют Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.