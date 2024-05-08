Шойгу поздравил военных РФ со взятием сел Котляровка и Соловьево

Фото: Kremlin.ru

Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил телеграммы соединению и воинской части, участвующим в специальной военной операции, говорится в официальном Telegram-канале военного ведомства. Он поздравил 272-й мотострелковый полк со взятием села Котляровка в Харьковской области, а 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду — со взятием села Соловьево в ДНР.

Шойгу отметил, что военные 272-го мотострелкового полка уверенно продвигаются вперед на Купянском направлении. По его словам, они показали пример храбрости, взяв под контроль село Котляровка. Глава министерства напомнил, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 3000 военнослужащих полка получили государственные и ведомственные награды.

Глава Минобороны РФ также поздравил 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду со взятием села Соловьево в ДНР. Он уточнил, что при установлении контроля над Лисичанском и Авдеевкой военнослужащие соединения вписали в историю Отечества славные страницы подвигов.

Мужественные и самоотверженные воины бригады, по первому зову Отечества вставшие на его защиту, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов, — сказано в поздравительной телеграмме министра.

Вооруженные силы России взяли под контроль село Котляровка под Купянском в Харьковской области Украины, сообщило 6 мая Минобороны РФ. Ведомство добавило, что ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Луганской Народной Республике.