Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днём Военно-морского флота

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил с Днём Военно-морского флота военнослужащих и ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В Вооружённых Силах Российской Федерации отмечается День Военно-Морского Флота. Его история — это летопись славы России. С момента создания и по сегодняшний день Военно-Морской Флот остается символом могущества государства, надёжным защитником его национальных интересов в Мировом океане, — сказал Шойгу.

По словам министра, ВМФ вносит значительный вклад в укрепление безопасности страны, а также повышает её международный авторитет.

В Санкт-Петербурге в честь праздника пройдёт Главный военно-морской парад. На мероприятие уже прибыл российский лидер Владимир Путин. В параде будут участвовать более четырёх тысяч военных, 50 кораблей, а также подводные лодки. Кроме того, в торжественном мероприятии будут задействованы корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана.

В прошлом году парад в честь Дня ВМФ России высоко оценили в Японии. Читатели газеты Yomiuri отметили продвинутые технологии российских инженеров при создании боевой техники.