Шойгу поздравил части и соединения ВС РФ, отличившиеся в спецоперации

Фото: Kremlin.ru

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы воинским частям и соединениям, отличившимся в специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны России. Глава ведомства поздравил 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую бригаду с награждением орденом Суворова за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в СВО на самых сложных и ответственных направлениях. В тексте телеграммы отмечается, что 420 военнослужащих были представлены к наградам за массовый героизм, храбрость и самоотверженность.

Орденом Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач была награждена 50-я отдельная железнодорожная бригада. Сергей Шойгу особо отметил ее участие в ликвидациях чрезвычайных ситуаций в период наводнений на реке Зее, а также на Бурейской ГЭС. Государственных наград удостоены 90 военнослужащих бригады.

Бойцы 90-й зенитной ракетной бригады получили орден Суворова за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом на Херсонском и Запорожском направлениях. Более 250 военнослужащих бригады представлены к государственным наградам. Министр обороны также поздравил 56-й гвардейский десантно-штурмовой Донской казачий полк с награждением орденом Кутузова.

В результате профессиональных, решительных действий противник понес существенные потери и не достиг своих целей. За массовый героизм, храбрость и самоотверженность 2294 военнослужащих полка удостоены государственных наград, а восьми из них присвоено высокое звание Героя Российской Федерации, — говорится в публикации Минобороны РФ.

На днях Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС заявил, что опыт СВО оптимизирует боевую работу российских войск. На его основе развивается ОПК страны и совершенствуется система подготовки военных кадров, уточнил он.