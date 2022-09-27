Шойгу попросили дать отсрочку учителям начальной и средней школы Депутат ГД Лантратова попросила Шойгу дать отсрочку учителям начальной и средней школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министра обороны Сергея Шойгу призвали внести в список работников, не подпадающих под критерии частичной мобилизации, учителей начальной и средней школы. С соответствующей просьбой к руководителю военного ведомства обратилась первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Копия депутатского запроса имеется в распоряжении РИА Новости.

Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования, — говорится в тексте письма.

По словам Лантратовой, в социальных сетях ей поступает большое количество обращений педагогов и родителей по вопросам призыва на военную службу учителей. Ссылаясь на указ главы государства о частичной мобилизации, депутат указала, что педагоги-мужчины, проходившие армейскую службу, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность, в настоящее время подлежат призыву. При этом парламентарий подчеркнула, что педагогическая сфера испытывает недостаток в учителях-мужчинах, а «женское лицо» российской школы, по мнению Лантратовой, отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно растущих в неполных семьях.

В этой связи депутат обратилась к Сергею Шойгу с просьбой проработать вопрос отсрочки от мобилизации для педагогов начальной и средней школы.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Предполагается, что мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения протяженностью в одну тысячу километров и подконтрольных ВС РФ территорий Украины. В общей сложности планируется призвать 300 тысяч человек.

Ранее Минцифры РФ определило 195 IT-специальностей для освобождения от частичной мобилизации. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.