Шойгу показали новую разработку для беспилотников Шойгу в Удмуртии осмотрел новые российские композиционные материалы для дронов

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии и ознакомился с новыми композиционными материалами, существенно повышающими живучесть беспилотников, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа генерал проверил выполнение гособоронзаказа.

Министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шойгу показали уничтожение украинского HIMARS в штабе Объединенной группировки. В свою очередь он поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение. В совещании также принял участие начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

До этого Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проверили работу московского пункта отбора на контрактную службув ВС РФ. В пункте имеется все необходимое для проведения тестов и обследования в течение считаных часов, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что власти создали все условия размещения кандидатов, в том числе комнаты отдыха, в которых есть разные тренажеры, а также телевизоры.