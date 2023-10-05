Шойгу похвалил девушек-добровольцев в зоне СВО: кем служат, на что жалуются

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня, 5 октября, в штабе объединенной группировки войск выслушал доклады по текущей обстановке в зоне СВО и о планах дальнейших действий, передает МО РФ. Какие темы обсуждались на мероприятии?

Что Шойгу сказал о добровольцах, семьях военнослужащих и подготовке резервистов

Министр обороны отдельно похвалил руководителей регионов, которые уделяют особое внимание набору добровольцев и работе с семьями военнослужащих. Среди них главы Якутии и Бурятии, губернаторы Приморского и Краснодарского краев, Тульской области.

Одними из главных тем стали вопросы подготовки военных и набора добровольцев. Для всех группировок войск сформированы резервные полки (всего 9), которые проходят подготовку, заявил Шойгу. По словам министра, в течение последнего месяца в ряды ВС РФ прибыли 38 тысяч добровольцев. Некоторые из них после полугодового контракта возвращаются во второй и третий раз.

«Все российские офицеры-инструкторы, ведущие доподготовку на всех сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт», — отметил Шойгу.

Что Шойгу сказал о девушках-добровольцах в зоне СВО

Министр обороны обратил внимание, что в настоящее время на полигонах проходят подготовку девушки-добровольцы, которые жалуются, что их пока не пускают на передовую. По словам Шойгу, множество женщин отправляются добровольцами в зону проведения спецоперации и выполняют задачи не хуже мужчин.

«Это врачи, медицинские работники. Девчонки из разных мест: из Тулы, из Ялты, Краснодара и Сибири, отовсюду. И они, конечно, вызывают удивление тем, что задают мне вопрос: „Что-то мы долго здесь находимся. Нас пора бы уже отправлять туда“», — заявил Шойгу.

Ранее Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев на полигонах Южного военного округа. Он отдельно поблагодарил военнослужащих-женщин медслужбы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев в обучении навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами. В свою очередь женщины выразили готовность наравне с мужчинами применить полученные умения и знания на поле боя.

На полигонах Южного военного округа ведется подготовка контрактников и добровольцев по тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной программам. В том числе активно проходит обучение операторов БПЛА, механиков-водителей и представителей других военно-учетных специальностей. Занятия проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт участия в зоне СВО, а также с применением специальных комплектов оборудования.

Что Шойгу говорил о новой волне мобилизации в России

Министр обороны 3 октября в ходе селекторного совещаний заявил, что планов по дополнительной мобилизации в Генштабе нет. По его словам, вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО.

Только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. человек, а всего с начала года на контракт и в добровольческие формирования пришли более 335 тыс., добавил Шойгу.

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